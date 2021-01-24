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В ходе акции у посольства России в Киеве произошел конфликт

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В ходе акции у здания российского посольства в Киеве между двумя различными группами произошел конфликт, который урегулировали правоохранители, сообщается на сайте полиции украинской столицы в субботу, 23 января.

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По данным ведомства, на акции в Соломенском районе Киева присутствовали около 30 человек.

«Во время мероприятия между участниками акции произошел конфликт, в который вмешались работники полиции и сразу его прекратили. Правоохранители призвали участников акции не создавать конфликтных ситуаций», — сказано в сообщении.

На данный момент мероприятие прекратилось, заявлений в полицию после его проведения не поступало, отмечает «Газета.ру».

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