Пьяный водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Крыму

В Крыму задержали пьяного водителя, сбившего на тротуаре двух пешеходов, в том числе одного несовершеннолетнего, в селе Стальное Джанкойского района. Полиция начала проверку по факту ДТП.

«По предварительной информации, 22 января в 18.30 в селе Стальное Джанкойского района 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь по одной из центральных улиц поселка, совершил выезд вправо на тротуар, после чего сбил двух пешеходов – 23-летнего мужчину и 14-летнего мальчика», – уточнили в пресс-службе управления МВД по Республике Крым.

По данным МВД, затем автомобиль наехал на электроопору, передает Крыминформ. Пострадавшие доставлены с Джанкойскую районную больницу.

Количество ДТП с водителями в состоянии опьянения в России за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Такие данные представлены ГИБДД России за период с января по ноябрь. Всего за этот период в 2020 году на российских дорогах произошло почти 13,8 тыс. ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения. В 2019 году подобных происшествий было 14,8 тыс. Отмечается, что число погибших и пострадавших в таких автоавариях сократилось на 11% с 4 тыс. (в 2019 году) до 3,6 тыс. (в 2020 году).