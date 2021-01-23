Китай назвали главным потребителем украинского зерна

Крупнейшим импортером украинского зерна в настоящий момент является Китай, сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации 22 января.

Как сообщил и.о. исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко, в 2019 и 2020 гг. общий экспорт зерновых Украины в Китай составил 6,3 млн тонн, а в период с июля 2020 года по января 2021 года — уже 6,9 млн тонн.

В денежном выражении экспорт зерна в КНР в 2020 году составил $1,87 млрд. Иващенко отметил, что для дальнейшего углубления сотрудничества и торговли странам необходимо пересмотреть фитосанитарный протокол на ячмень и договориться о доступе украинской пшеницы и других культур на рынок Китая.

В 2021 году Украина собрала урожай в 65 млн тонн зерна, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом, отмечает «Газета.ру». В связи с этим правительство и экспортеры подписали меморандум об ограничении объемов продаж за рубеж.

15 января сообщалось, что Россия с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу внутри квоты до €50 за тонну. Также с 15 марта вводятся пошлины на экспорт кукурузы в €25 за тонну, ячменя — €10 за тонну.