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Британский штамм COVID-19 выявили у шести беременных в Израиле

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Британский штамм коронавируса был выявлен у шести беременных женщин, которые были доставлены в больницу с осложненным течением инфекции, сообщается на сайте минздрава Израиля в субботу, 23 января.

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«В свете увеличения в последние недели заболеваемости среди беременных женщин с осложненным течением министерство здравоохранения взяло анализы у беременных женщин, которые в настоящее время госпитализированы», — отмечается в сообщении.

В результате проверки британский штамм был обнаружен в шести из семи случаев.

В ведомстве рекомендовали беременным женщинам пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сделать прививку может каждая, подчеркивается в сообщении.

Массовая вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря прошлого года. Вторую дозу препарата начали вводить 10 января 2021 года.

Накануне стало известно, что в Тверской области 32-летняя беременная женщина умерла от COVID-19. Пациентка скончалась в областной клинической больнице. Семимесячную девочку врачам удалось спасти.

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