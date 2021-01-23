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Взрыв башни мукомольного комбината в Кирове попал на видео

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Последнее здание мукомольного комбината взорвали в Кирове в субботу, 23 января, сообщает РЕН ТВ.

Территория в районе работ по сносу была огорожена, желающие наблюдали подрыв строения с безопасного расстояния. По словам жителей ближайших домов, от ударной волны в квартирах тряслась мебель, однако сами здания не пострадали.

В Сети появилось множество комментариев, в которых пользователи выражают свое сожаление о сносе «красавицы»-башни. Некоторые говорили о том, что город лишился «частички своей истории», другие назвали происходящее «безумием».

Башня мукомольного комбината была построена в 1960 году.

Накануне в Сармановском районе Татарстана произошел взрыв на нефтепредприятии. В результате происшествия погибли двое рабочих, один сотрудник был госпитализирован. Следствие возбудило уголовное дело.

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