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Захарова дала оценку публикациям США о незаконных акциях в России

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Публикации посольства Соединенных Штатов в Москве о несогласованных акциях в России являются чистой воды вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявила в субботу, 23 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вот сейчас посмотрите, американское посольство (публикует информацию — Ред.). Это чистой воды вмешательство во внутренние дела», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее в этот же день в МИД РФ обвинили посольство США во вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации и поощрении протестов внутри страны. Американским властям также рекомендовали заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе.

Накануне посольство США в Москве опубликовало места и время несогласованных акций в городах России 23 января, призвав американцев избегать подобных мероприятий.

В субботу Захарова заявила, что американским коллегам придется объясняться в Министерстве иностранных дел РФ.

Кроме того, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич заявил, что несанкционированные акции в России получили организаторскую и финансовую поддержку из-за рубежа.

В разных городах России 23 января проходили несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова 23 января сообщила, что несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Кроме того, в социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос журналиста о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

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