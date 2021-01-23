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Чешская горнолыжница протаранила ограждение на этапе Кубка мира

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Чешская горнолыжница Эстер Ледецкая протаранила ограждение во время соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира. Видео падения размещено на YouTube в субботу, 23 января.

Соревнования проходили на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Спортсменка потеряла равновесие на одном из крутых виражей и на высокой скорости влетела в сетку, которая ограничивает пределы трассы.

Ледецкая избежала серьезных травм, получила ушибы, однако смогла самостоятельно покинуть склон.

Ранее в субботу стало известно, что биатлонисты сборной России заняли третье место и получили бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

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