Правозащитники сообщили о 2,5 тыс. задержанных на незаконных акциях в России

В России на несанкционированных акциях протеста в субботу, 23 января, задержали 2501 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «ОВД-Инфо».

Уточняется, что это данные по состоянию на 21:30 мск.

В частности, в Москве было задержано 952 человека, в Санкт-Петербурге — 374 и Новосибирске — 95.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал в субботу, что не увидел нарушений в задержаниях участников незаконных акций. Он также выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и столкновений с полицией задержанных отпустят после составления акта о нарушении КоАП РФ.

В этот же день член СПЧ Александр Брод заявил, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в субботу, 23 января, в Москве. Брод добавлял, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.