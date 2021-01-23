Большунов потерял лидерство из-за падения на этапе Кубка мира

Российский спортсмен Александр Большунов потерял лидерство в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти в Финляндии из-за падения. Об этом сообщил в субботу, 23 января, телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что лыжник шел в группе лидеров, но после падения смог занять только 5-е место, уступив норвежцу Эмилю Иверсену 20,9 секунды.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд (Ханс Кристер Холунд. — Ред.) упал на меня, в завал попали, поэтому трое убежали. Без шансов. <…> Это не специально. <…> Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются. С выходом норвежцев ничего не поменялось, просто не тот день. Я надеюсь, что на ЧМ будет чуть получше», — сказал спортсмен порталу «Матч ТВ».

Норвежский лыжник также подтвердил, что падение произошло не специально, передает Чемпионат.com.

Этап Кубка мира в Лахти проходит с 23 по 24 января.

В этот же день стало известно, что все лидирующие места в гонке заняли норвежские спортсмены. Лыжник Эмиль Иверсен занял первое место в скиатлоне. Иверсен победил с результатом 1 час 10 минут 18,4 секунды, Сьюр Рете занял второе место, Пааль Голберг оказался третьим.