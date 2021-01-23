Более 600 тыс. случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

В мире за сутки выявлено 600 790 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это следует из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 23 января.

Число летальных исходов увеличилось на 15 846.

Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировали в Северной и Южной Америке (325 856), на втором месте — Европа (188 728), на третьем — Юго-Восточная Азия (30 295).

Всего, по состоянию на 23 января, в ВОЗ зафиксировали сведения о 96 877 399 инфицированных и 2 098 879 умерших.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 24 413 331. Далее следуют Индия (10 639 684) и Бразилия (8 697 368).

Ранее, 20 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в России отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем в Европе.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.