Голикова посоветовала переболевшим COVID-19 воздержаться от вакцинации

Переболевшим COVID-19 пока не следует делать прививку от COVID-19, даже если уровень антител близок к нулю. Об этом сообщила в субботу, 23 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться (от вакцинации. — Ред.). И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», — сказала она в интервью телепрограмме «Вести».

Голикова отметила, что на данный момент в России зарегистрированы единичные случаи, когда люди повторно заболевали COVID-19. По ее словам, пока нет данных, что стало причиной повторного заболевания: легкое течение болезни в первом случае, ошибочный диагноз или ложный тест на коронавирус.

«Понятно, что были на старте ошибки, и сейчас уже это стало рутиной, к сожалению, потому что он пока еще не уходит, хотя количество заболевших сокращается», — объяснила она.

Кроме того, в интервью вице-премьер РФ заявила, что уже в этом году ожидается, что в России сформируется популяционный иммунитет к коронавирусу.

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