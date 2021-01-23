Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Биатлонисты сборной России в субботу, 23 января, заняли третье место и получили бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

В составе команды были Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, который и обошел немца Бенедикта Долля в борьбе за бронзу, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Россияне проиграли 50,8 секунды французам, пришедшим к финишу первыми, пишет «Газета.ру». Второе место досталось сборной Норвегии.

Накануне российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира. Его результат составил 48 минут 48,1 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

Российская женская сборная 17 января стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов. Второе место заняла сборная Швеции, третье — команда Германии.

Кроме того, три российские спортсменки 14 января заняли первые три места в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов.