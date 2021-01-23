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Несколько человек задержаны у изолятора «Матросская Тишина»

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Сотрудники правоохранительных органов в субботу, 23 января, задержали несколько человек у СИЗО «Матросская Тишина» в Москве, куда направились участники несогласованной акции. Об этом 23 января сообщает корреспондент «Известий».

У задержанных проверили документы и отправили в автозак.

В изоляторе «Матросская Тишина» содержится блогер Алексей Навальный, который 18 января был арестован судом на 30 суток.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщал, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в Москве. Брод добавлял, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Также в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

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