Проданную на торгах церковь вернули прихожанам в Башкирии

Прихожанам Чишминского района Башкирии вернули здание церкви, переданное в дар обанкротившимся предприятием, но проданное за долги.

Речь идет о здании храма Преподобного Моисея Уфимского в селе Алкино-2. Он был переделан из бывшего контрольно-пропускного пункта местного авторемонтного завода в 2005 году. Корпус по документам считался активом завода. После того как предприятие объявили банкротом, его продали на торгах за 38 тыс. рублей.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», в дело вмешался совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии и Башкортостанской митрополии РПЦ. Районные власти вместе с арбитражным управляющим добились того, чтобы здание оставили в распоряжении верующих. Участнику торгов, купившему храм, пообещали возместить финансовые издержки.