Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Министр окружающей среды ФРГ рассказала о важности СП-2 для Германии
Спорт
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Мир
Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове
Общество
Эксперт оценил признание Венгрией российской вакцины «Спутник V»
Мир
Британский политик покинул пост после обвинений в нарушении ограничительных мер
Общество
Мэр Саратова потребовал наказать виновных в гибели ребенка из-за упавшего с крыши льда
Общество
Митрополит Иларион заявил о возможном отлучении Кураева от Церкви
Экономика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно прибыло в немецкий порт
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Проданную на торгах церковь вернули прихожанам в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прихожанам Чишминского района Башкирии вернули здание церкви, переданное в дар обанкротившимся предприятием, но проданное за долги.

Речь идет о здании храма Преподобного Моисея Уфимского в селе Алкино-2. Он был переделан из бывшего контрольно-пропускного пункта местного авторемонтного завода в 2005 году. Корпус по документам считался активом завода. После того как предприятие объявили банкротом, его продали на торгах за 38 тыс. рублей.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», в дело вмешался совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии и Башкортостанской митрополии РПЦ. Районные власти вместе с арбитражным управляющим добились того, чтобы здание оставили в распоряжении верующих. Участнику торгов, купившему храм, пообещали возместить финансовые издержки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021