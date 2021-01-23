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В СБУ заявили о задержании «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Об этом в субботу, 23 января, сообщается на сайте ведомства.

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В СБУ отметили, что задержанный якобы входит в агентурную сеть ФСБ, а также министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики. Отмечается, что мужчина был завербован в мае 2020 года и получил прозвище Джигурда.

По оперативным данным, в январе 2021 года агент якобы получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестов. В частности, ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый тарифный майдан.

Представители службы безопасности утверждают, что такая операция была направлена на формирование устойчивого протестного потенциала в регионе, который граничит с Крымом.

Кроме того, агент должен был организовать сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым.

В настоящее время по данному факту ведется расследование по ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

В августе 2020 года ФСБ России помешала Службе безопасности Украины похитить в России и вывезти с ее территории одного из лидеров народного ополчения Донбасса.

В июле 2020 года сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», ему были предъявлены обвинения по статье о создании террористической группировки.

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