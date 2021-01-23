Владельца кирпичного завода под Курском осудят за гибель школьника

Обоянский районный суд Курской области готовится рассмотреть дело владельца и гендиректора кирпичного завода «Вектор-М» Дмитрия Таланцева. На территории его предприятия погиб школьник.

Предпринимателя обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Следствие установило, что в июне 2020 года директор завода, в нарушение требований трудового законодательства и без письменного согласия родителей, органа опеки и попечительства, взял на работу 13-летнего подростка.

Трудовой договор компания с ним не заключила, предварительный медицинский просмотр и соответствующее обучение он не прошел. Кроме того, отмечает региональная прокуратура, рабочее место не было оборудовано специальными устройствами для обеспечения безопасности.

ИА «Абирег» узнал у родственников погибшего, что острой необходимости в дополнительных деньгах в семье не было. Подросток просто захотел стать более самостоятельным в финансовом плане и своими силами покрывать карманные расходы.

Тело подростка без признаков жизни было найдено на территории предприятия 28 августа 2020 года. Школьник готовил к производству стройматериалы.