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Завод приборов учета построят в Нижнем Новгороде за 533 млн рублей

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода построят завод приборов учета, контроля тепло- и водопотребления. Заявку одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при областном правительстве.

Заявку на выделение участка площадью 50,1 тыс. кв. м подало ООО «Альфадорремстрой». Производственный комплекс должны возвести за 19 месяцев. Проект оценивается в 533 млн рублей.

Кроме этой заявки совет одобрил еще 26. Их реализация позволит создать 207 рабочих мест.

Так, ООО «Никс» построит медицинский диагностический центр. Объем инвестиций составит 34 млн рублей.

А на территории городского округа Бор возведут цех по изготовлению стекол для автомобилей и спецтехники. Это потребует вложения 55 млн рублей. Строительством займется компания «Ветри», пишет ИА «НьюсНН».

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