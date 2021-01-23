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Жителей одного из районов Саратова терроризирует стая собак

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Жители Заводского района Саратова жалуются на стаю бродячих собак, которые бросаются на людей. В этой стае есть и собаки с бирками в ушах.

О своей проблеме люди сообщили ИА «Взгляд-информ». Свора, по их словам, обитает в районе 5-го, 6-го и 7-го Динамовских проездов и улицы Огородной. По словам жителей, на днях собаки набросились на пожилую женщину, а сегодня — на ребенка. Он госпитализирован.

Жалобы направлены в городскую администрацию, уполномоченному по защите прав человека и детскому омбудсмену. Авторы обращений отмечают, что в районе, где обитает свора собак, находятся две школы и три детских сада.

В районной администрации агентству, в свою очередь, заявили, что сотрудники МБУ «Дорстрой» регулярно выезжают в Заводской район и проводят все необходимые мероприятия в рамках постановления регионального правительства. Повторные выезды состоятся с 25 по 27 января.

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