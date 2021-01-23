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В Екатеринбурге сообщили о задержании 14 человек на незаконной акции

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14 человек были задержаны в субботу в ходе несанкционированной акции в Екатеринбурге. Об этом «РИА Новости» сообщили 23 января в министерстве общественной безопасности Свердловской области.

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По данным министерства, всего в акции участвовало порядка 3 тыс. человек.

Отмечается, что незаконная акция состоялась в центре Екатеринбурга. Участники колонной прошли вдоль набережной городского пруда от входа на стадион «Динамо» до сквера у Театра драмы.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждали собравшихся, что акция не согласована, поэтому они могут принять соответствующие меры. Также полицейские призывали толпу разойтись.

Некоторые участники акции скандировали лозунги. Силовики начали оттеснять толпу после того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Кроме этого, в Москве участники несанкционированной акции толпой напали на сотрудников правоохранительных органов. В центре столицы также пострадал сотрудник правоохранительных органов. Кроме этого, в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

Как сообщил в субботу член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в Москве. Брод добавлял, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране.

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