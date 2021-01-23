Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове

Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых, где погибли 15 человек. Об этом сообщила в субботу, 23 января, пресс-служба управления полиции Харьковской области.

«45-летнему арендатору пансионата, его 43-летней жене, которая руководила учреждением, и 67-летнему владельцу дома избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ранее были задержаны четыре подозреваемых: владелец здания, который сдал двухэтажный дом под пансионат, арендатор дома и его жена, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата.

О пожаре в двухэтажном здании, переоборудованном под дом для престарелых, на улице Нижняя Гиевская в Харькове стало известно 21 января.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огонь распространился на площади 100 кв. м. В результате пожара погибли 15 человек. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами, возбуждено уголовное дело.

Директор департамента социальной защиты харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага рассказал, что дом престарелых, где произошел пожар, работал нелегально. Он отметил, что при пожаре пострадали 11 человек. Им оказывается помощь, если будет необходимость, пострадавших расселят в интернатные учреждения.

На следующий день замглавы областной государственной администрации Александр Скакун на внеочередном заседании заявил, что в Харькове объявили 22 января днем траура по жертвам пожара. По его словам, семьи погибших получат компенсацию. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что максимум через месяц власти получат отчет об итогах расследования произошедшего пожара.