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Эксперт оценил признание Венгрией российской вакцины «Спутник V»

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Признание Будапештом российской вакцины «Спутник V» говорит о качестве препарата и способствует укреплению имиджа России на международной арене. Об этом в субботу, 23 января, заявил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

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«Венгрия просто подтвердила тот факт, что российская вакцина как минимум не хуже, а то и лучше других, и, как предполагается, с достаточно длительным сроком действия», — отметил эксперт в разговоре с ТАСС.

Он также напомнил о статье репортера газеты The New York Times, который положительно отозвался о своем опыте вакцинации российским препаратом от коронавируса и о соглашениях Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи с зарубежными производителями.

«На сегодняшний день [положение] России выглядит лучше, чем прежде. Это факт. Репутация у России укрепилась, контакты наших врачей в этой области развиваются», — добавил Быстрицкий.

Власти Венгрии 21 января одобрили применение в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, страна стала первым государством Евросоюза, одобрившим применение данного препарата.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ускоренная вакцинация населения страны «Спутником V» позволит спасти жизни многих граждан и даст возможность вернуться им к нормальной жизни.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вакцина «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в Венгрии и Москва поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса.

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