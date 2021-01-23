МИД потребует от США объяснений по факту публикации «маршрутов протестов» в РФ

Министерство иностранных дел (МИД) РФ потребует объяснений от американских коллег в связи с публикацией посольством США в Москве «маршрутов протестов» в городах России. Об этом сообщила в субботу, 23 января, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Вчера посольство США в Москве опубликовало «маршруты протестов» в городах России и вбросило информацию о «походе на Кремль». Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли», — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что подобная выходка от российской стороны закончилась бы «истерией американских политиков».

«Можно представить, что началось, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ подытожила, что дипломатам США придется объяснить этот поступок в российском министерстве, передает «Газета.ru».

Ранее Захарова осудила вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Она призвала родителей «сделать всё зависящее» от них, чтобы «дети не стали разменной монетой в этой адской постановке».

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. При этом социальных сетях появилось видео, на котором протестующие избивают мужчину во время несанкционированной акции в столице.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.