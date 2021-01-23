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В Госдуме оценили призывы Порошенко к «непрерывной осаде Кремля»

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал требование бывшего президента Украины Петра Порошенко «продолжать непрерывную осаду Кремля». На эту тему он высказался в субботу, 23 января, в беседе с «РИА Новости».

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«Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», — сказал Бальбек.

Он добавил, что Порошенко, подписывая Минские соглашения, рассчитывал, что Запад «придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». В итоге, по мнению депутата, Украина «показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений».

Бальбек отметил, что Киев также «развалил» все связи с Россией и в итоге Украина оказалась не нужна Западу, который «видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера».

Накануне стало известно, что Порошенко потребовал от действующего президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций.

По его мнению, у Киева есть хорошие шансы добиться прогресса по урегулированию ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии пребывает Ангела Меркель. Кроме этого, он посоветовал подключить к переговорному процессу Соединенные Штаты и вернуться к идее ввода в регион миротворческого контингента Совбеза ООН.

В свою очередь, российские пользователи 23 января высказали свое мнение о заявлении политика в социальных сетях. Россияне посоветовали бывшему президенту Украины самостоятельно возглавить верхом на козе санкционную «осаду Кремля», к которой он призывал.

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