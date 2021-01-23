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Учет диких животных по их следам проводят в лесах Всеволжья

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В Тверской области с 1 января начали проводить зимний маршрутный учет. Речь идет об учете животных по их следам в лесах. Мероприятия продлятся до 28 февраля.

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«Тверские ведомости» со ссылкой на региональное правительство пишут, что такое исследование — единственный утвержденный метод получения данных о численности и местах обитания различных видов птиц и зверей. Для этого специалистам необходимо знать закономерности поведения животных, их повадки и образ жизни.

Полученные сведения будут использоваться для ежегодного определения квоты лимитированных видов охотничьих ресурсов в Тверской области.

Всего в регионе заложено порядка 1,5 тыс. маршрутов. Их общая протяженность — около 15 тыс. км. Они нужны в таком количестве для того, чтобы была возможность получать достоверные сведения о количестве охотничьих зверей и птиц. Затем их сравнят с данными прошлых лет для того, чтобы изучить динамику изменения каждого вида. Деятельность ведется в рамках нацпроекта «Экология».

В конце декабря сообщалось, что проект «Государева дорога» официально получил статус межрегионального брендового маршрута. Речь идет об историческом тракте от Москвы до Санкт-Петербурга. «Государеву дорогу» могут включить в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

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