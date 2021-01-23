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Британский политик покинул пост после обвинений в нарушении ограничительных мер

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Лидер Консервативной партии в парламенте Уэльса Пол Дэвис подал в отставку после обвинений в нарушении ограничительных мер по борьбе с распространением пандемии COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 23 января, телеканал BBC.

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«Я искренне сожалею о своих действиях 8 и 9 декабря (2020 года. — Ред.). Они подорвали заработанное мной за 14 лет в парламенте Уэльса доверие и уважение моих коллег, Консервативной партии и, что самое главное, жителей Уэльса <…> Я просто не могу продолжать работу», — сказал политик.

Как отметили на телеканале, в начале декабря прошлого года четыре члена парламента Уэльса посетили бар здания валлийского правительства Сенедд (Senedd) в Кардиффе. Это случилось спустя несколько дней после начала запрета на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.

По словам Дэвиса, несмотря на то, что он и его коллеги выпивали в баре, участники инцидента соблюдали социальное дистанцирование. Он добавил, что сообщения о «пьяном и беспорядочном поведении» политиков не являются правдивыми.

«Нас не нужно было выводить из здания, как предполагалось в некоторых сообщениях <…> Что мы сделали, так это выпили немного алкоголя с едой, которую мы разогревали в микроволновой печи, это были пара бокалов вина во вторник (8 декабря. — Ред.) и пиво в среду (9 декабря. — Ред.). Я не нарушал настоящих правил COVID-19», — подытожил политик.

Председатель Консервативной партии Уэльса Глин Дэвис рассказал, что в связи с уходом Дэвиса партия будет искать преемника.

Накануне 22 января суд в немецком городе Веймар оправдал мужчину за нарушение коронавирусных ограничений, а в вердикте назвал карантинные меры «катастрофичным ошибочным решением».

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