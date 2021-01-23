Норвежец Иверсен победил в скиатлоне на этапе Кубка мира

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен в субботу, 23 января, завоевал золотую медаль в скиатлоне на 30 км на этапе Кубка мира в Финляндии.

Иверсен финишировал с результатом в 1 час 10 минут 18,4 секунды. Сьюр Рете занял второе место, Пааль Голберг оказался третьим, сообщает газета «Спорт-Экспресс». Таким образом, норвежцы забрали все медали этой гонки.

Российский лыжник Александр Большунов стал пятым, проиграв 20,9 секунд Иверсену.

Большунов шел в группе лидеров, однако после падения опустился на пятое место, пишет «Газета.ру».

Накануне российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

8 января Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.