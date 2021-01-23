Половина от месячной нормы осадков выпала в Коми из-за холодов

В Коми на большей части территории с начала 2021 года выпала лишь половина месячной нормы осадков. Это связано с морозной погодой, установившейся в республике.

Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на ЦГМС Коми, морозная погода с периодами аномально морозной была отмечена с третьей декады декабря в северных районах и со второй декады января в южных. Самая низкая температура, –44,6 градуса, была зафиксирована 19 января на метеостанции Усть-Щугор в Вуктыльском районе.

В столице республики Сыктывкаре самым холодным днем стало 14 января. Столбики термометров опускались до –36 градусов. Холоднее было только 8 января 2017 года, когда температура составляла –39,5 градуса.

22 января сообщалось, что на Алтае ледники стали таять вдвое быстрее. Ледник является одним из маркеров глобального потепления в России.