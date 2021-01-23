Кокляев сравнил свой бой с Тарасовым с поединком Давида и Голиафа

Тяжелоатлет Михаил Кокляев 23 января сравнил свой боксерский поединок с блогером Артемом Тарасовым с битвой Давида и Голиафа.

«Хайп?! Скептики из числа зрителей и проходящих мимо так и скажут — хайп. Но если отмотать пленку лет на 20 назад, когда слово «хайп» не использовал даже высокообразованный человек в нашей стране, то наш боксерский поединок СМИ назвали бы — сенсация — Давид и Голиаф сойдутся в ринге», — написал в Instagram Кокляев.

Кроме того, в своем посте он объяснил разницу между хайпом и сенсацией. Он указал, что хайп — это агрессивная и навязчивая реклама, целью которой̆ является формирование предпочтений потребителя.

В то же время сенсация — необычное происшествие, получившее широкую огласку. Второй термин, по мнению Кокляева, предпочтительнее использовать в отношении грядущего поединка.

Ранее в этот же день Кокляев высмеял Тарасова. Тяжелоатлет опубликовал видео тренировки, на фоне которой прозвучала сказка «Лихо одноглазое». Сказка повествует о том, как кузнец пошел лихо искать.

Накануне Тарасов опубликовал в истории в соцсети Instagram видео, на котором Кокляев находится под капельницей. Тяжелоатлет объяснил это борьбой с простудой.

«Пухляш, ты только с боя не слейся», — написал Тарасов.

Состязания пройдут вечером 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.