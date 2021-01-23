Квас из топинамбура научились делать на Алтае

На Алтае научились делать квас из топинамбура. Новый способ производства напитка запатентовали сотрудники АлтГТУ и Волчихинского пивзавода.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на краевое минэкономразвития, при новом способе производства кваса концентрат экстракта корнеплодов топинамбура используют в качестве заменителя сахара.

Эксперты считают, что напиток, изготовленный таким способом, может улучшить адаптационные возможности организма человека. Кроме того, он будет дольше храниться.

Ранее компания «Такском» пришла к выводу, что россияне стали меньше пить квас и есть мороженое в летний сезон. Спрос на эти продукты с началом лета 2020 года упал по сравнению с 2019 годом.