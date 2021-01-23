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Начальника районной полиции в Белгороде оштрафовали за парковку

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В Белгороде полковник полиции наказан за парковку на месте, предназначенном для инвалидов. На высокопоставленного полицейского был составлен протокол, после чего он оплатил штраф в размере 2500 рублей.

Как пишет «Бел.ru», инцидент произошел 22 января около здания областного УМВД. Автоинспектор Владимир Грищенко остановил Дениса Екимова за неправильную парковку. Мужчина не отрицал своей вины, но указал на припаркованный рядом автомобиль Toyota Camry. Он предложил наказать и другого водителя, нарушившего правила.

Выяснилось, что машина принадлежит начальнику ОМВД по Белгородскому району Евгению Гаенко. Он оставил авто на парковке, предназначенной для инвалидов.

Екимов рассказал, что полковника при нем не оштрафовали, но позже в Сети было опубликовано постановление об административном правонарушении, выписанное на имя Гаенко. В региональном управлении МВД информацию об этом подтвердили.

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