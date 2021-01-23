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Во Владивостоке возбудили два уголовных дела после незаконной акции

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Следственный комитет Российской Федерации (СКР) по Приморскому краю после несанкционированной демонстрации возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Об этом в субботу, 23 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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В первом случае подозреваемый схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю.

«[Подозреваемый] нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела в связи с исполнением им своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции», — говорится в заявлении.

В настоящее время подозреваемый задержан, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Второй случай произошел возле дома по улице Светланская в городе Владивостоке. Так, неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД России», — сообщили в пресс-службе.

На текущий момент полиция ищет подозреваемого, так как после нанесения побоев сотрудникам правоохранительных органов ему удалось скрыться в толпе.

Кроме того, 23 января стало известно, что в несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

Ранее в этот же день участники несанкционированный акции в Екатеринбурге забросали дымовыми шашками сотрудников правоохранительных органов.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.

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