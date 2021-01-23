Член СПЧ опровергла заявления об отсутствии призывов к подросткам выйти на митинги

Член СПЧ Ирина Киркора заявила «Известиям», что вопреки различным заявлениям об отсутствии призывов к школьникам выйти на несогласованные акции в Москве они на самом деле были.

«Было достаточно большое количество призывов к участию в акции 23 января именно среди несовершеннолетних. Я видела это по детям многих моих знакомых. Призывы шли через TikTok», — подчеркнула она.

По словам Киркоры, также звучали и призывы к родителям детей не пускать их на протестные акции одних и присоединиться к ним.

«Это понятная технология. Апеллировали к молодежи как к более подверженной к манипуляциям части общества. Я осуждаю попытки взрослых людей спрятаться за спинами несовершеннолетних», — заключила член СПЧ.

Несогласованные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального проходят в разных городах России 23 января. Демонстрации сопровождаются задержаниями, в том числе детей.

Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Кроме того, 20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях.

МВД, в свою очередь, заявило, что, по данным силовиков, «руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, — в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова — указание максимально задействовать молодых».

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.