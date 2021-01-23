Баку и Ашхабад договорились о совместной добыче нефти на Каспии

Азербайджан и Туркменистан будут совместно добывать нефть в Каспийском море. Меморандум о совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Дружба» подписали министры иностранных дел двух государств — Джейхун Байрамов и Рашид Мередов.

В церемонии подписания в режиме видеоконференции принял участие глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, которые приводит «Нефть и Капитал», подписание этого документа откроет новый этап в энергетическом сотрудничестве двух стран.

Перспективы создания новых транспортных потоков главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсуждали в апреле 2020 года.

20 января новый президент США подписал указ о блокировке строительства трубопровода Keystone XL. Проект поддерживала администрация экс-президента США Дональда Трампа, однако Джо Байден вскоре после вступления в должность главы государства отменил решение о продолжении строительства трубопровода.