Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. Об этом в субботу, 23 января, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — сказал Песков.

Кинг скончался в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в субботу утром. Журналисту было 87 лет.

Источник, близкий к семье Кинга, рассказал, что последние несколько лет он боролся с большим количеством проблем со здоровьем.

В 2017 году стало известно, что телеведущий борется с раком легких. В 1987 году он перенес серьезный сердечный приступ, и опухоль была обнаружена во время ежегодного обследования. В апреле 2019 года Кинг перенес инфаркт и ангиопластику, а в 2020-м — инсульт.

Ларри Кинг (урожденный Лоуренс Харви Зайгер) родился в ноябре 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале с одним и тем же ведущим. Опубликовал более 20 книг, включая автобиографию, роман и детскую книгу.

Два раза был удостоен премии Пибоди, получил «Эмми», и собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.