Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пробки в Москве 23 января достигли 5 баллов
Общество
Главную новогоднюю ель России вывезли из Кремля
Мир
Во Франции увеличили паузу перед введением второй дозы вакцины от COVID-19
Мир
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
Общество
Голикова заявила о планах добиться популяционного иммунитета к COVID в 2021 году
Общество
Две станции метро в центре Санкт-Петербурга закрыли на выход
Общество
МВД предупредило об ответственности за провокации на незаконных акциях
Общество
Минтруд убрал из списка неженских более 100 профессий
Общество
Число заболевших COVID-19 за сутки оказалось минимальным с начала ноября

Промоутер Хрюнов поделился ожиданиями от поединка Макгрегора и Порье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промоутер Владимир Хрюнов поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. На эту тему он высказался в беседе с РЕН ТВ в субботу, 23 января.

«Конор уже побеждал Дастина Порье. На мой взгляд, победит его опять, но в этот раз ему надо сделать эффектнее. Бой, безусловно, будет зрелищный. Для Дастина тоже существуют шансы, но, на мой взгляд, Конор подготовился. Единственное, он очень давно не проводил боев, купил себе новые часы», — считает Хрюнов.

Промоутер отметил, что завершить бой за 60 секунд, как ранее заявлял Макгрегор, не получится. При этом, по его мнению, бой закончится достаточно быстро.

Снайперская сноровка: сможет ли Макгрегор переиграть Порье
Ирландец и американец постараются выдать супербой, который впечатлит Хабиба

Как добавил Хрюнов, Макгрегор должен попробовать вернуться на вершину UFC, так как он фактически проиграл «трон безусловного короля», на котором он находился большое количество лет.

«Проиграл не кому-нибудь, а самому Хабибу Нурмагомедову. Для Конора сегодняшний бой — это больше, чем бой. Ему нужно эффектно победить, так, чтобы у фанатов не было вопросов, ему нужно прекрасно выглядеть. Ему нужно сделать так, чтобы все захлопали в ладоши и сказали: «Да, Конор — безусловный король», — сказал промоутер.

20 января Порье заявил, что стал лучше в профессиональном плане с момента своего поединка с ирландцем. Американец отметил, что во время поединка с Макгрегором желает выйти из зоны комфорта, «чувствовать боль», хочет, чтобы бойцы «далеко зашли и увидели, кто из чего сделан».

Бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-обладателя временного пояса в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 257 состоится рано утром 24 января по московскому времени. Поединок будет проходить на территории «Бойцовского острова» Яс в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, и ирландец одержал сокрушительную победу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021