Промоутер Хрюнов поделился ожиданиями от поединка Макгрегора и Порье

Промоутер Владимир Хрюнов поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. На эту тему он высказался в беседе с РЕН ТВ в субботу, 23 января.

«Конор уже побеждал Дастина Порье. На мой взгляд, победит его опять, но в этот раз ему надо сделать эффектнее. Бой, безусловно, будет зрелищный. Для Дастина тоже существуют шансы, но, на мой взгляд, Конор подготовился. Единственное, он очень давно не проводил боев, купил себе новые часы», — считает Хрюнов.

Промоутер отметил, что завершить бой за 60 секунд, как ранее заявлял Макгрегор, не получится. При этом, по его мнению, бой закончится достаточно быстро.

Как добавил Хрюнов, Макгрегор должен попробовать вернуться на вершину UFC, так как он фактически проиграл «трон безусловного короля», на котором он находился большое количество лет.

«Проиграл не кому-нибудь, а самому Хабибу Нурмагомедову. Для Конора сегодняшний бой — это больше, чем бой. Ему нужно эффектно победить, так, чтобы у фанатов не было вопросов, ему нужно прекрасно выглядеть. Ему нужно сделать так, чтобы все захлопали в ладоши и сказали: «Да, Конор — безусловный король», — сказал промоутер.

20 января Порье заявил, что стал лучше в профессиональном плане с момента своего поединка с ирландцем. Американец отметил, что во время поединка с Макгрегором желает выйти из зоны комфорта, «чувствовать боль», хочет, чтобы бойцы «далеко зашли и увидели, кто из чего сделан».

Бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-обладателя временного пояса в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 257 состоится рано утром 24 января по московскому времени. Поединок будет проходить на территории «Бойцовского острова» Яс в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, и ирландец одержал сокрушительную победу.