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Пациент «скорой» умер после ДТП с полицейской машиной в Саратове

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Автомобиль скорой помощи столкнулся с полицейской машиной на перекрестке улиц Кутякова и Астраханской в Кировском районе в Саратове. Позже в больнице скончался пациент, которого везла «скорая». Об этом сообщил в субботу, 23 января, саратовский портал «Взгляд-инфо».

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«Скорая» везла пациента в тяжелом состоянии. Во время столкновения они проводили реанимационные мероприятия. Машина шла с маячками, звуковым сигналом, но избежать столкновения не удалось. Пациент был перегружен в оперативно прибывшую другую машину. В результате аварии также пострадала фельдшер», — прокомментировали аварию в пресс-службе минздрава области.

Уточняется, что фельдшер госпитализирована с травмами.

«Пациент, госпитализированный с обширным инфарктом, скончался, когда был доставлен в больницу на другой машине «скорой». Состояние во время транспортировки — в момент и до ДТП — было критическим», — сказали в министерстве здравоохранения.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что скорая помощь столкнулась с полицейским автомобилем Lada Granta возле торгового центра «Триумф Молл». От удара автомобиль «скорой» перевернулся.

«По предварительной информации, Lada Granta, за рулем которой находился участковый уполномоченный полиции (39 лет), двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с включенными спецсигналами. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП. В отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка», — прокомментировали в ГУ МВД по Саратовской области порталу.

Следователи Кировского района организовали доследственную проверку по факту ДТП.

Отмечается, что впервые о происшествии рассказал очевидец в группе «Солнечный Саратов» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетель ДТП опубликовал видео с места аварии.

Ранее, 19 января, в Архангельске рейсовый автобус «ПАЗ» столкнулся на перекрестке с машиной скорой помощи, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали.

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