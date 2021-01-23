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Ученый оценил возможность привиться двумя вакцинами от COVID-19

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Если человек по какой-то причине не смог сделать вторую прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», он может поставить другую вакцину. Об этом заявил порталу Ura.ru доктор биологических наук Алексей Аграновский в субботу, 23 января.

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Он подчеркнул, что вторую дозу «Спутника V» может заменить вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора. Вторую прививку можно сделать, даже если рекомендованный интервал между введением двух доз вакцины будет немного нарушен.

Аграновский добавил, что всё же лучше не экспериментировать с процедурой.

В то же время заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает, что нельзя говорить о смешивании вакцин, пока не завершились соответствующие испытания.

«Надо провести специальные испытания по разным комбинациям вакцин на добровольцах. Насколько я знаю, такие испытания пока не проводятся», — сказал он.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что назальная вакцина от коронавируса может оказаться наиболее эффективной, поскольку будет вводиться через носоглотку. Он отметил, что это должна быть именно живая вакцина, а в случае с препаратами от COVID-19 пока что используются только инактивированные, которые можно применять лишь внутримышечно.

В начале декабря 2020 года директор ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Александр Дмитриев сообщил о разработке вакцины против этого вируса в виде спрея, который будет вводиться через нос. Вакцина проходит доклинические испытания.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

«ЭпиВакКорона» — вторая отечественная вакцина от этой инфекции. В России препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Он характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.​​​​​​

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