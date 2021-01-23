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Крымский депутат услышал в словах Кравчука признание Крыма российским

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Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов 23 января заявил, что первый президент Украины Леонид Кравчук фактически признал Крым российским, когда заговорил о решении проблем на полуострове.

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«Я услышал в словах Леонида Макаровича [Кравчука] ностальгию о безвозвратно потерянном Крыме. И понимание, что Украина в границах 2013 года уже никогда не восстановится. Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации. Так что здесь всё понятно», — сказал Якубов в разговоре с «РИА Новости».

Он упомянул о том, что Кравчук интересовался жизнью крымских татар, у которых, по словам Якубова, в последнее время есть немало достижений. В частности, работает своя национальная телерадиокомпания, газеты, радио, развивается Крымский инженерно-педагогический университет.

«Сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны. В конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы», — добавил Якубов.

О желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове Кравчук заявил 22 января. В то же время он признал, что поездка не принесла бы ему удовлетворения, а Москва не оценила бы положительно его визит.

Вместе с тем глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Кравчук может посетить Крым и на полуострове готовы его принять.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, добавил, что визит Кравчука в Крым никому не интересен, кроме него самого.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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