Крымский депутат услышал в словах Кравчука признание Крыма российским
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов 23 января заявил, что первый президент Украины Леонид Кравчук фактически признал Крым российским, когда заговорил о решении проблем на полуострове.
«Я услышал в словах Леонида Макаровича [Кравчука] ностальгию о безвозвратно потерянном Крыме. И понимание, что Украина в границах 2013 года уже никогда не восстановится. Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации. Так что здесь всё понятно», — сказал Якубов в разговоре с «РИА Новости».
Он упомянул о том, что Кравчук интересовался жизнью крымских татар, у которых, по словам Якубова, в последнее время есть немало достижений. В частности, работает своя национальная телерадиокомпания, газеты, радио, развивается Крымский инженерно-педагогический университет.
«Сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны. В конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы», — добавил Якубов.
О желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове Кравчук заявил 22 января. В то же время он признал, что поездка не принесла бы ему удовлетворения, а Москва не оценила бы положительно его визит.
Вместе с тем глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Кравчук может посетить Крым и на полуострове готовы его принять.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, добавил, что визит Кравчука в Крым никому не интересен, кроме него самого.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.
Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.