Главную новогоднюю ель России вывезли из Кремля

Главная новогодняя елка России в субботу покинула Кремль, ее направят на переработку. Об этом 23 января сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

В беседе с ТАСС она рассказала, что специалисты несколько дней снимали с ели и упаковывали более тысячи игрушек и около 2 км гирлянд.

Как уточнила Крылова, с дерева также сняли шишки, из семян планируется вырастить новые ели.

Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль 11 декабря 2020 года. Она была установлена на Соборной площади.

96-летнее дерево высотой 25 м спилили 9 декабря в Наро-Фоминском лесничестве. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 лесничествам в Московской области.