Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в возрасте 79 лет

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер 22 января в возрасте 79 лет. Об этом сообщила в субботу, 23 января, пресс-служба столичного зоопарка.

«22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: заслуженный работник культуры РСФСР, академик РАЕН, президент ЕАРАЗА, председатель совета по координации деятельности зоопарков РФ <…> Но главное — Владимир Владимирович был истинно «зоопарковским человеком», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Спицин активно участвовал в жизни зоопарка, успешно преодолевал все кризисы, проявлял энтузиазм в решении разных задач и проблем.

«Требовалась срочная реконструкция — многие вольеры были ветхими, бюджета не хватало. Всё, кроме капитальных работ, сотрудники делали сами — и Владимир Владимирович всегда участвовал лично. Надевал телогрейку, перчатки и выходил на территорию, подавая пример остальным», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в дефицит перестройки Спицин ходил на рынок, чтобы найти продукты, которые могут разнообразить рацион обитателей зоопарка.

«Перечень достижений нашего директора и президента можно перечислять долго. Спасенные животные, научные открытия, международные связи — и люди, сотни людей, к каждому из которых Владимир Владимирович проявил личное участие, внимание, заботу», — подытожили в зоопарке.

В пресс-службе отметили, что Спицин был награжден орденом Почета и орденом Дружбы.