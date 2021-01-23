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В СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве жениха на свадьбе в «новой Москве»

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Следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин на свадьбе в «новой Москве». Об этом заявила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова в субботу, 23 января.

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«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска задержан подозреваемый 1989 года рождения», — сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время с ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в субботу СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых в этом убийстве.

О потасовке и убийствах на свадьбе стало известно ранее в этот же день. Согласно предварительной информации, жених поссорился с кем-то из гостей со стороны невесты. Злоумышленник начал стрельбу. В результате погибли два человека — жених и его брат, оба являются уроженцами Молдавии.

СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия.

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