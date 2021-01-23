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Во Франции увеличили паузу перед введением второй дозы вакцины от COVID-19

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Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) решил увеличить паузы между введением первой и второй дозы вакцины от COVID-19 компаний Moderna и Pfizer/BioNTech с трех до шести недель. Информация опубликована на сайте организации в субботу, 23 января.

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«Чтобы быстрее защитить большее количество людей, подвергающихся риску госпитализации или смерти, HAS рекомендует увеличить время между (введением. — Ред.) двух доз РНК-вакцины до шести недель (вакцины Pfizer и Moderna). HAS считает, что данная мера будет эффективной, только если ее принять немедленно и если дозы будут в первую очередь распределены среди уязвимых групп населения», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу комитета, решение об увеличении паузы между введением доз было принято с целью ускорить процесс вакцинации населения. Кроме того, исследования американских и канадских ученых показали, что увеличение паузы между дозами позволит привить на 700 тыс. человек больше в первый месяц введенной меры.

В Национальном агентстве по охране здоровья и санитарной продукции Франции (ANSM) подтвердили эффективность данной практики.

«На индивидуальном уровне угроза снижения эффективности вакцины является ограниченной. Во время клинических испытаний пауза между двумя дозами составляла три-четыре недели, однако результаты третьей фазы исследований РНК-вакцин показывают, что препарат Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность с 12 дня, а Moderna — с 14 дня после первой дозы», — следует из пресс-релиза.

Накануне 22 января во Франции выявили 135 случаев побочной реакции на вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Большая часть из них «с ожидаемыми или несерьезными последствиями», еще 31 случай отмечен как побочная реакция с серьезными последствиями, такими как тахикардия.

Ранее 14 января во Франции выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19.

В тот же день в стране ужесточили ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января введен комендантский час с 18:00, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах.

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