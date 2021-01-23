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Общественная палата нашла около 100 фейков о незаконных акциях 23 января

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Рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в социальных сетях около 100 фейков, связанных с проведением 23 января несанкционированных акций. Об этом в субботу, 23 января, сообщил глава группы Александр Малькевич.

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«Рабочая группа с четверга ведет серьезный мониторинг социальных сетей и особенно Telegram-каналов на предмет распространяемых фейков. Фейковых сообщений в связи с этими акциями, без учета репостов, было обнаружено около 100», — сказал Малькевич ТАСС.

Он отметил, что большая часть этих ложных сообщений имели «откровенный характер запугивания». Фейки распространялись посредством ссылки через TikTok по подписчикам.

«Детям, в частности, там предлагали брать на эти незаконные акции беруши и иные затычки для ушей, потому что, дескать, будет использовано звуковое оружие повышенной мощности, предлагали брать с собой молоко, чтобы пить, а также промывать носоглотку, потому что якобы будет использован газ. И это тоже все рассылали», — уточнил Малькевич.

Ранее в субботу уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская напомнила, что недопустимо вовлекать несовершеннолетних детей в несанкционированные акции.

В этот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция расследует и даст правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Кроме этого, 20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях.

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