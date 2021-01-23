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Сотрудника СБУ задержали по делу о покушении на убийство коллеги

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Действующий сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) задержан по подозрению в причастности к покушению на убийство своего сослуживца. Об этом сообщила в субботу, 23 января, пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, в том числе когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ, — независимо от их званий, должностей или выслуги лет. <…> В рамках этой работы <…> предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий работник СБУ», — говорится в заявлении на странице в Facebook.

Отмечается, что официальная информация по этому делу будет предоставлена позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский инициировал кадровые изменения в Службе безопасности Украины. В частности, был уволен глава департамента защиты национальной государственности спецслужбы Анатолий Дублик. На его место был назначен Александр Кукса, пишет «Газета.ру».

В октябре 2020 года Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила депутата Сумского областного совета в вымогательстве «спонсорской помощи» для проведения предвыборной кампании.

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