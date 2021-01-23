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Названы дата и место похорон экс-главкома ВМФ России Громова

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Главнокомандующего Военно-морским флотом России в 1992–1997 годах адмирала Феликса Громова похоронят на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом в субботу, 23 января, сообщил «Известиям» информированный источник.

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Уточняется, что похороны пройдут 26 января.

Своими воспоминаниями о Громове поделился с «Известиями» военный историк Дмитрий Болтенков. По его словам, адмирал возглавил ВМФ России в самое сложное время.

«Несмотря на сложную ситуацию и в целом развал вооруженных сил, он смог сделать многое для поддержания в боевой готовности ВМФ. При участии адмирала Громова начались работы по стратегическим ракетоносцам «Борей». Также многое было сделано для развития российской палубной авиации. Именно во время его командования авианосец «Адмирал Кузнецов» начал совершать морские походы, а на вооружение морской авиации поступили истребители Су-33», — рассказал Болтенков.

Громов умер 22 января в возрасте 83 лет.

Он родился в августе 1937 года во Владивостоке. Командовал ВМФ России в 1992–1997 годах. Некоторое время работал в Ракетных войсках стратегического назначения, после чего вновь вернулся в ВМФ и стал командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский» и «Адмирал Сенявин». В 1996 году получил звание адмирала флота.

Ушел в отставку в ноябре 1997 года. Состоял в управлении генеральных инспекторов российского Минобороны.

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