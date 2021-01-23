В Петербурге задержали лжесотрудника Росгвардии

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника Росгвардии, сообщил «Известиям» в субботу, 23 января, источник в правоохранительных органах.

По его данным, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки заметил гражданина, который был одет частично в форменное обмундирование сотрудника Росгвардии. При виде патруля он попытался скрыться. Какие-либо документы у него отсутствовали.

Гражданин был задержан и доставлен в 78-й отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ходе проверки выяснилось, что он не является сотрудником правоохранительных органов и, кроме того, ранее был неоднократно судим.

В настоящий момент полиция выясняет мотивы поступка.

На данный момент в Петербурге и других крупных городах России проходят задержания участников несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального. Среди задержанных в Москве и Санкт-Петербурге есть дети, хотя ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Ранее в этот же день МВД напомнило об ответственности за провокации на незаконных акциях. В полиции предупредили, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.