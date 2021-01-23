Блогера Илью Варламова задержали на несанкционированной акции в Москве

Блогера Илью Варламова задержали на несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщил в субботу, 23 января, телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что на данный момент задержаны десятки участников незаконного митинга. Начало несанкционированной акции запланировано на 14:00.

Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

Накануне МВД РФ напомнило об ответственности за провокации на незаконных акциях. В ведомстве подчеркнули, что проведение несанкционированных публичных мероприятий, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться.

23 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция расследует и даст правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

В МВД предупредили о недопустимости вовлечения граждан, в том числе детей, в участие в несанкционированных акциях.

Следственный комитет РФ и Верховный суд России поддержали законопроект, в котором предлагается ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в виде лишения свободы до пяти лет.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

22 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.