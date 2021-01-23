Голикова заявила о планах добиться популяционного иммунитета к COVID в 2021 году

В России удастся добиться популяционного иммунитета к коронавирусу уже в этом году. Об этом заявила в интервью телепрограмме «Вести» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, да, и мы во всяком случае так ориентированы», — сказала Голикова, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли достигнуть такого показателя за 2021 год.

По ее словам, принуждать граждан к вакцинации нельзя, она является добровольной.

«Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 млн человек, то есть 60% населения», — сказала она, отвечая на вопрос, какой должен быть процент населения, переболевшего и привитого, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета.

Вице-премьер подчеркнула, что тем, кто поставил себе прививку, нужно носить маски и перчатки, соблюдать безопасное расстояние, чтобы сформировался коллективный иммунитет. По ее словам, рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный всё равно может переболеть, хоть и в легкой форме.

На брифинге 18 января глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о необходимости носить маски до формирования популяционного иммунитета к COVID-19. Он отметил, что человек, у которого есть иммунитет, после контакта с больным коронавирусом кратковременно может становиться носителем инфекции и заражать окружающих. Поэтому нужно носить маски.

Ранее в тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к этому вирусу имеют не менее 25% россиян в регионах, где проводились соответствующие исследования. По ее словам, исследования проводили в 26 субъектах страны.

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