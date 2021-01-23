Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Во Франции увеличили паузу перед введением второй дозы вакцины от COVID-19
Мир
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
Общество
Голикова заявила о планах добиться популяционного иммунитета к COVID в 2021 году
Общество
Две станции метро в центре Санкт-Петербурга закрыли на выход
Общество
МВД предупредило об ответственности за провокации на незаконных акциях
Общество
Минтруд убрал из списка неженских более 100 профессий
Общество
Число заболевших COVID-19 за сутки оказалось минимальным с начала ноября
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о приверженности сотрудничеству с Россией
Общество
В регионы в I квартале этого года поставят более 17 млн доз вакцин от COVID-19
Сюжет:

Голикова заявила о планах добиться популяционного иммунитета к COVID в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России удастся добиться популяционного иммунитета к коронавирусу уже в этом году. Об этом заявила в интервью телепрограмме «Вести» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, да, и мы во всяком случае так ориентированы», — сказала Голикова, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли достигнуть такого показателя за 2021 год.

Орбита «Спутника»: регионы запускают массовую вакцинацию от COVID-19
Производство препаратов может быть увеличено с 2 до 10 млн доз ежемесячно

По ее словам, принуждать граждан к вакцинации нельзя, она является добровольной.

«Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 млн человек, то есть 60% населения», — сказала она, отвечая на вопрос, какой должен быть процент населения, переболевшего и привитого, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета.

Вице-премьер подчеркнула, что тем, кто поставил себе прививку, нужно носить маски и перчатки, соблюдать безопасное расстояние, чтобы сформировался коллективный иммунитет. По ее словам, рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный всё равно может переболеть, хоть и в легкой форме.

На брифинге 18 января глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о необходимости носить маски до формирования популяционного иммунитета к COVID-19. Он отметил, что человек, у которого есть иммунитет, после контакта с больным коронавирусом кратковременно может становиться носителем инфекции и заражать окружающих. Поэтому нужно носить маски.

Ранее в тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к этому вирусу имеют не менее 25% россиян в регионах, где проводились соответствующие исследования. По ее словам, исследования проводили в 26 субъектах страны.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021