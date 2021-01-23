МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента по Навальному

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал призывы политиков в Европейском союзе об отказе от сотрудничества с Россией из-за ареста блогера Алексея Навального двойными стандартами. Об этом он сообщил в субботу, 23 января, в интервью РБК.

«Всё это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — прокомментировал он резолюцию Европарламента с призывами о завершении совместных проектов с российской стороной.

По его словам, подобные призывы в большинстве случаев являются лицемерием, потому что, несмотря на громкие заявления политиков, ЕС вряд ли откажется от двусторонних отношений с Россией.

«Дело в том, что все подобные разговоры (обсуждение внутренних проблем России в ЕС. — Ред.) в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — объяснил Сийярто.

Министр отметил, что во время визита в Москву 22 января на встречах с официальными лицами России он не поднимал тему ареста Навального.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона поднимала важные вопросы, которые требуют обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России в них не входят.

Отмечается, что в ходе визита в Москву глава МИД Венгрии встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и вице-премьером правительства РФ Александром Новаком.