Две станции метро в центре Санкт-Петербурга закрыли на выход
Станции петербургского метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская» закрыли для выхода пассажиров. Об этом 23 января сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу подземки.
Вестибюль станции «Адмиралтейская» закрыт из-за работ по ремонту эскалатора с 12:00 и до окончания работ. Вместе с тем на вход станция работает в обычном режиме.
Cтанция «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) также закрыта на выход и работает только на вход.